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Кайри Ирвинг пожертвовал 22 000 долларов студентке Говардского Университета

Кайри Ирвинг пожертвовал 22 000 долларов студентке Говардского Университета

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пожертвовал 22 000 долларов студентке Говардского Университета, американского частного исторически черного университета.

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