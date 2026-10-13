МИД: Москва отвергает участившиеся утверждения Бельгии об угрозах со стороны РФ

Москва отвергает обвинения Бельгии о якобы угрозах со стороны России. Об этом заявило министерство иностранных дел РФ на своем сайте.
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