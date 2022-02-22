Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы вводится в график

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстанавливается согласно графику.Telegram-канал Дептранса Москвы: «На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава».
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстанавливается согласно графику.Telegram-канал Дептранса Москвы: «На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава».
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