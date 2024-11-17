Поздравляем с профессиональным праздником участковых уполномоченных полиции Новоаннинского района! Желаем крепкого здоровья и благополучия, спокойной службы.
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Поздравляем с профессиональным праздником участковых уполномоченных полиции Новоаннинского района! Желаем крепкого здоровья и благополучия, спокойной службы.