После потепления резкое похолодание и снег: какой будет погода в Омской области на этой неделе? Детальный прогноз от синоптиков смотрите в нашем видео☝️.
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