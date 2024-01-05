Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как изменилась численность населения стран постсоветского пространства

Как изменилась численность населения стран постсоветского пространства

Таблица явным образом опровергает распространённое заблуждение, что не рожают из-за материальных трудностей, ибо рост населения как раз в наименее материально благополучных странах, но где сохранилась религия.

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