Как изменилась численность населения стран постсоветского пространства

Таблица явным образом опровергает распространённое заблуждение, что не рожают из-за материальных трудностей, ибо рост населения как раз в наименее материально благополучных странах, но где сохранилась религия.
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