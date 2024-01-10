Более тысячи зрителей собрал масштабный концерт-посвящение Эдуарду Артемьеву, организованный в рамках Дня Ивановской области на выставке «Россия»Легендарные киномелодии известного композитора в исполнении симфонического оркестра OpensoundOrchestra собрали полный концертный зал и встретили восторженные овации зрителей.
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