Житель Басарабяски осужден за организацию нелегальной миграции

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (PCCOCS), офис "Юг", объявляет о вынесении приговора жителю Басарабяски за организацию переправки через границу четырех украинцев, которые незаконно въехали в Молдову.
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