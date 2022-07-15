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В Севастополе отменили ковидные ограничения

В связи со снижением уровня заболеваемости среди населения города Севастополя отменено действие ряда антиковидных мер, в том числе: - отменены требования по организации работодателями, у которых уровень вакцинации сотрудников менее 80%, ПЦР-тестирования работников, не имеющих сертификата о вакцинации, справки врача о перенесенном заболевании или о медотводе к вакцинации, один раз в 7 дней;- отменена рекомендация по самоизоляции хронических больных, в том числе беременных, теперь соблюдать самоизоляцию обязаны только граждане с подтвержденным диагнозом COVID-2019;- отменена обязанность граждан, прибывших из-за рубежа, самоизолироваться до получения результатов ПЦР-теста.

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