У ЕС и G7 будут финансовые проблемы, если активы России разморозят — Цахкна

Евросоюз и страны «большой семерки» могут столкнуться с финансовыми трудностями, если российские активы будут разморожены, и им придется самостоятельно обеспечивать многомиллиардные кредиты Киева, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, 20 апреля пишет газета Financial Times.