У ЕС и G7 будут финансовые проблемы, если активы России разморозят — Цахкна

Евросоюз и страны «большой семерки» могут столкнуться с финансовыми трудностями, если российские активы будут разморожены, и им придется самостоятельно обеспечивать многомиллиардные кредиты Киева, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, 20 апреля пишет газета Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии