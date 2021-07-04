ECHL. «Форт Уэйн» выиграл Кубок Келли под руководством сына Будро. Решающий матч финала посетили 10 477 зрителей

В ECHL – третьей по рангу профессиональной лиге Северной Америки – завершился плей-офф. Обладателем Кубка Келли впервые стал «Форт Уэйн», обыгравший в финале «Южную Каролину» со счетом 3-1 (2:1 в четвертом матче).
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