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ECHL. «Форт Уэйн» выиграл Кубок Келли под руководством сына Будро. Решающий матч финала посетили 10 477 зрителей

В ECHL – третьей по рангу профессиональной лиге Северной Америки – завершился плей-офф.  Обладателем Кубка Келли впервые стал «Форт Уэйн», обыгравший в финале «Южную Каролину» со счетом 3-1 (2:1 в четвертом матче).

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