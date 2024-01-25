Тренды российского бизнеса в 2024

О том, с какими проблемами может столкнуться российский бизнес и какие сферы выгодно развивать в текущем году, рассказывает Ирина Смирнова, эксперт по безопасности бизнеса, управляющий владелец группы компаний «Ваш бухгалтер» и «Центра защиты бизнеса Ирины Смирновой».
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