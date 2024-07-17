Взгляд из 90-х годов: о повышении огневой мощи наших БМП В далёком 1991 году в журнале «Вестник бронетанковой техники» был опубликован материал, содержащий результаты исследования возможности повышения огневой мощи советских боевых машин пехоты.
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