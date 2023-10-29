Трагическая потеря: Причина смерти звезды сериала «Друзья», Мэттью Перри, и его наследие Ирэн Орлонскаяоклонники по всему миру были потрясены вестью о смерти талантливого актера Мэттью Перри, который стал настоящей иконой благодаря своей роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья».