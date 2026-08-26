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Израильский финансовый гигант Harel Insurance отчитался о рекордной прибыли за II квартал 2026 года

Израильский финансовый гигант Harel Insurance отчитался о рекордной прибыли за II квартал 2026 года

Крупнейшая израильская страховая и инвестиционная группа Harel Insurance Investments and Financial Services (TASE: HARL) 26 августа 2026 года опубликовала промежуточную финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие.

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