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Всё о банкротстве физических лиц: когда пора обращаться к специалистам

Всё о банкротстве физических лиц: когда пора обращаться к специалистам

Всё о банкротстве физических лиц: когда пора обращаться к специалистам Юлия СоколоваВ наше время экономические кризисы и нестабильность могут привести к тому, что физическое лицо становится неспособно удовлетворить требования своих кредиторов, и банкротство становится выходом из сложившейся ситуации.

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