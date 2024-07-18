Всё о банкротстве физических лиц: когда пора обращаться к специалистам Юлия СоколоваВ наше время экономические кризисы и нестабильность могут привести к тому, что физическое лицо становится неспособно удовлетворить требования своих кредиторов, и банкротство становится выходом из сложившейся ситуации.