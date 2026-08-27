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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Халл» купил вингера Чо у «Ниццы» за 15 млн евро и бонусы. Это 12-й трансфер англичан за лето

Мохамед-Али Чо стал игроком «Халла».  Английский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера из «Ниццы» и подписании с ним контракта на 5 лет.

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