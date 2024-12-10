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Закон и Порядок

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Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Ну что, запасаемся попкорном!? Ущемленные представители абхазской оппозиции мечутся на фоне того, что Россия прекратила финансировать бюджет республики и потребовала отдать долги за поставляемую электроэнергию.

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Комментарии
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Александр Рожков
А когда Сирия продавалась, автор свечку держал?
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15 час.

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