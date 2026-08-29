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Цифровая амнезия»: названо опасное воздействие скриншотов и фото в телефоне на память

Цифровая амнезия»: названо опасное воздействие скриншотов и фото в телефоне на память

Специалисты бьют тревогу по поводу «цифровой амнезии» и утверждают, что, делая скриншоты в своем смартфоне, мы портим свою память.

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