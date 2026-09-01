Пироман дважды поджег дверь квартиры с детьми в Москве

РЕН ТВ Злоумышленник дважды поджег дверь квартиры с двумя детьми на улице Пестеля в Москве. Об этом 1 сентября сообщил источник РЕН ТВ.
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