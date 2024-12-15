Петербуржцам пришлось с чемоданами идти по снегу от самолета к зданию аэропорта

В санкт-петербургском аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться у рукава из-за снегопада. Из-за непогоды воздушное судно не смогло подойти вплотную к рукаву, через которое пассажиры должны были беспрепятственно попасть в аэропорт.