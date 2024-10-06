Колпачки для шин: четыре причины почему от них нельзя отказываться

Неотъемлемым атрибутом колеса является его шина, которая накачивается воздухом через ниппель. На последний навинчивается специальный колпачок, но некоторые автомобилисты уверены, что эта деталь носит лишь эстетическую функцию и ее использование необязательно.
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