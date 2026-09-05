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Газета.ру

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Путин: государственность России нужно укреплять в соответствии с Конституцией

Путин: государственность России нужно укреплять в соответствии с Конституцией

России нужно укреплять устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с партийным руководством «Единой России», пишут «Известия».

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