9️⃣ На набережной Ялты прошёл парад-реконструкция в день 80-летия Великой Победы Отряды проследовали от улицы Пушкинская до памятника Ленину.
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9️⃣ На набережной Ялты прошёл парад-реконструкция в день 80-летия Великой Победы Отряды проследовали от улицы Пушкинская до памятника Ленину.