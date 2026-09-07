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Лавров призвал не допустить доминирования одной страны в сфере высоких технологий

Лавров призвал не допустить доминирования одной страны в сфере высоких технологий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления перед студентами МГИМО призвал не допустить доминирования одной страны в сфере высоких технологий.

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