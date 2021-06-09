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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

    Добрый день, дорогие Друзья и Со-РА-тники!   ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО  представляет вам очередной астрологический космопрогноз  на неделю с 7  по 13 июня 2021 года:   Главным АстроСо-Бытием недели будет Солнечное Затмение 10 июня в 13:42 мск и Новолуние в 13:54 мск! "Коридор Затмений" закрывается! Подводим итоги, отпускаем все ненужное и приглашаем все необходимое в свою Жизнь! При этом предстоящая неделя несет больше женских энергий, и нам будет легче проявлять свою женственность.

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