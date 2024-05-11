Интересная жизнь с Vera Star Редко появляющийся сегодня в медийном пространстве политолог Евгений Сатановский в недавнем видеоинтервью обрисовал крайне печальные перспективы западных стран, в случае если они продолжат антироссийский курс.
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