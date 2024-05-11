Сатановский: "Только Путин сдерживает россиян, что бы не превратить Европу в оплавленное место"

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Интересная жизнь с Vera Star Редко появляющийся сегодня в медийном пространстве политолог Евгений Сатановский в недавнем видеоинтервью обрисовал крайне печальные перспективы западных стран, в случае если они продолжат антироссийский курс.

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Комментарии
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николай ткаченко
Кто он такой- этот сатановский, чего он хотел-этот потерпевщий? Наверно ПУГАЧЕВУ.
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17 мин.
Поль Меерсон
С таджиками сладить вообще не проблема. Проблема сладить с полицаями, которые вас за это посадят.
Ответить
4 мин.
ВБ
Виталий Бакунович
Ткаченко наверное хочет Галкина ? Сатановский никогда не будет потерпевшим. Ты кто....? Ткаченкоооооооо.....................
Ответить
2 мин.

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