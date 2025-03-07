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Денуклеаризация: Трамп хочет начать переговоры с Россией о ядерном разоружении

Денуклеаризация: Трамп хочет начать переговоры с Россией о ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп призвал мир отказаться от ядерного оружия. Он также заявил, что надеется на продуктивные переговоры о денуклеаризации с Россией.

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Комментарии
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АндрейБорков
Особенно это интересно после угроз Мони Макрона в адрес России о применении Францией ЯО для &quot;защиты&quot; европидоров. Трамп говорит одно, на деле выходит все по другому. Говорит, что прекратили США поддержку УкРуины, поставки оружия. По факту, те же поляки, говорят, что ни хера не прекращали. ВСУ тоже активны, значит поставки идут. Брехали, что разведданные и наведение оружия ВСУ на объекты в РФ прекращены, сегодня под городом-героем Севастополем сбиты &quot;гостинцы&quot; с УкРуины. По этому Трапу верить - не уважать себя, при чем не уважать от слова СОВСЕМ. А эта макаронная президентша(итальянская) вообще предложила УкРуину в НАТО не принимать, а 5-ю статью НАТО для УкРуины применить! ОХЕРЕТЬ НЕ ВСТАТЬ!
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