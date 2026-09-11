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ТАСС

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В Тамбовской области задержали россиянина за госизмену в пользу Украины

В Тамбовской области задержали россиянина за госизмену в пользу Украины

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ФСБ России по подозрению в госизмене задержала в Тамбовской области гражданина РФ, собиравшего для военной разведки Украины сведения о военных объектах и ТЭК.

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