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Вячеслав Буцаев о составе «Ак Барса»: «Звезд стало меньше, но есть фамилии, а есть люди. У всех амбиции, все хотят доказать и показать себя»

«Вообще очень много изменений произошло в это межсезонье в нашем хоккее, и в Казани в частности. Мы видим, что на бумаге прошлогодний состав «Ак Барса» был намного звезднее.

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