Апокалипсис в Крыму: территория засыпана перьями и телами птиц – опасность эпидемии птичьего гриппа может стать реальностью Ольга БезродняяВ Крыму зафиксирована массовая гибель птиц, о чем свидетельствуют видеоматериалы и сообщения местных новостей.