Апокалипсис в Крыму: территория засыпана перьями и телами птиц – опасность эпидемии птичьего гриппа может стать реальностью Ольга БезродняяВ Крыму зафиксирована массовая гибель птиц, о чем свидетельствуют видеоматериалы и сообщения местных новостей.
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