В Оренбурге полицейские закрыли склад с нелегальным табаком и алкоголем

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД РФ «Оренбургское» установили местонахождение точки реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции под видом известных и малоизвестных российских брендов.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД РФ «Оренбургское» установили местонахождение точки реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции под видом известных и малоизвестных российских брендов.
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