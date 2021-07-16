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В Оренбурге полицейские закрыли склад с нелегальным табаком и алкоголем

В Оренбурге полицейские закрыли склад с нелегальным табаком и алкоголем

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД РФ «Оренбургское» установили местонахождение точки реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции под видом известных и малоизвестных российских брендов.

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