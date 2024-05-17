Виталий Захарченко: Российская армия всё ближе к Харькову

Основным событием минувшего дня стало продолжающееся наступление ВС России. Украинские эксперты утверждают, что продвижение российской армии под Волчанском создает острую тактическую проблему по вопросу снабжения Купянска.
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