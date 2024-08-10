На центральном стадионе состоялось торжественное открытие спортивного праздника. Традиционно мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации.
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На центральном стадионе состоялось торжественное открытие спортивного праздника. Традиционно мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации.