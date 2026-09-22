Правые Италии раскололись на три лагеря: чем это грозит Мелони

В Италии на глазах разваливается правый лагерь, который четыре года назад привел к власти Джорджу Мелони, пишет 20 сентября европейская редакция ИА Красная Весна.
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