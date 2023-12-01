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Какой сегодня праздник 2 декабря 2023 года: День банковского работника, День 2D художника, День борьбы с рабством, День Авдея Радетеля отмечают в России

Какой сегодня праздник 2 декабря 2023 года: День банковского работника, День 2D художника, День борьбы с рабством, День Авдея Радетеля отмечают в России

Какой сегодня праздник 2 декабря 2023 года: День банковского работника, День 2D художника, День борьбы с рабством, День Авдея Радетеля отмечают в России Мария ЛимоноваСпециалисты в области культуры и религии сообщили, что в субботу, 2 декабря 2023 года, жители Российской Федерации будут отмечать несколько уникальных праздников.

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