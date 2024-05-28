Медведев пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев лишь в четырех сетах сумел переиграть Доминика Кепфера. В Париже завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, в котором лучший российский теннисист Даниил Медведев встречался с 65-й ракеткой мира Домиником Кепфером.