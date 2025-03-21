Девятиклассница перевела мошенникам миллион рублей маминых сбережений

В Екатеринбурге мошенники обманом вынудили девятиклассницу перевести им все деньги матери. При этом злоумышленники представлялись девочке сотрудниками «сотовой компании», Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» и даже «прокурором Московской области».