Девятиклассница перевела мошенникам миллион рублей маминых сбережений

В Екатеринбурге мошенники обманом вынудили девятиклассницу перевести им все деньги матери. При этом злоумышленники представлялись девочке сотрудниками «сотовой компании», Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» и даже «прокурором Московской области».
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