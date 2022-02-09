Любой каприз за наши деньги. Владислав Иноземцев о том, почему украинское обострение ударит по карману россиян, но не разорит Кремль - «Мнения»

Владислав Иноземцевэкономист, социолог. Директор «Центра исследований постиндустриального общества»Градус заявлений по поводу конфликта в Украине немного снизился, и инвесторы выдохнули: российский рынок перешел к росту и быстро отыгрывает резкое падение.
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