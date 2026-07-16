Лукашенко призвал артистов заниматься искусством, а не политикой

На открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске" президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал артистам сосредоточиться на творчестве, а не на политике, подчеркнув важность искусства для славянской культуры.
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