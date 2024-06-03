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Кадры штурма ВС РФ крупного опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра

Кадры штурма ВС РФ крупного опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра

Скриншот видео Подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, при поддержке авиации и артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом украинских боевиков.

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