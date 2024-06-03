Кадры штурма ВС РФ крупного опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра

Скриншот видео Подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, при поддержке авиации и артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом украинских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии