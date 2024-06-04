Петербург и Ленобласть вошли в топ-3 регионов, где больше всего интересуются классической литературой

Москва оказалась на пятом месте Книжный сервис «Литрес» проанализировал интерес пользователей в различных регионах России к русской классической литературе за последние 12 месяцев (с июня 2023 по июнь 2024 года).
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