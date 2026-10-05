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On the weekly timeframe, NQ continues to maintain a bullish mark

On the weekly timeframe, NQ continues to maintain a bullish mark

On the weekly timeframe, NQ continues to maintain a bullish mark Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MNQZ2026 LuisEncarnacion Price has already reached a swing high prior to the ATH, so we cannot rule out a pullback during the week before a possible continuation toward new all-time highs.

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