On the weekly timeframe, NQ continues to maintain a bullish mark Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MNQZ2026 LuisEncarnacion Price has already reached a swing high prior to the ATH, so we cannot rule out a pullback during the week before a possible continuation toward new all-time highs.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым