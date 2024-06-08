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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD тоже не верит в способность Arm занять половину рынка процессоров для Windows-П...

AMD тоже не верит в способность Arm занять половину рынка процессоров для Windows-П...

AMD тоже не верит в способность Arm занять половину рынка процессоров для Windows-ПКНа этой неделе генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) настолько воодушевился амбициями Qualcomm по продвижению своих процессоров в сегменте ПК, что заявил о намерениях его компании за пять лет занять более 50 % рынка компьютеров под управлением Windows.

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