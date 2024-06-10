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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В Новоаннинском состоялась очередная акция "Дару-Дар"

В Новоаннинском состоялась очередная акция "Дару-Дар" 🙏🙏🙏 По словам организатора Маргариты Доценко, благотворительное мероприятие прошло тепло и уютно.

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