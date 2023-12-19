Бывший начальник военной комиссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах заявил, что дальнейшее финансирование Украины со стороны западных стран лишено смысла, поскольку украинские военные не владеют даже основами стратегии.
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