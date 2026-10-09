Мошенники превращают резонансные события в основу для обмана

Мошенники используют события из информационного поля как основу для новых схем обмана. Они не обязательно придумывают отдельную тему с нуля: поводом для обращения к человеку может стать любое резонансное событие, которое активно обсуждают в новостях и социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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