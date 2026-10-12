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СахПресс

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Ипотека на 5 млн рублей при зарплате 110 тысяч: эксперт предупредил о неподъемных платежах

Ипотека на 5 млн рублей при зарплате 110 тысяч: эксперт предупредил о неподъемных платежах

Россиянину с зарплатой 110 тысяч рублей до вычета налогов будет сложно самостоятельно выплачивать ипотеку на 5 млн рублей даже при оформлении кредита на 30 лет.

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