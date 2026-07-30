America's Murder Problem Is Smaller Than It Looks Authored by John R. Lott Jr. via RealClearPolitics, World Cup visitors discovered something many Americans already know: The United States does not feel like the dangerous place they've been led to expect.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии