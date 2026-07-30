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Zero Hedge

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America's Murder Problem Is Smaller Than It Looks

America's Murder Problem Is Smaller Than It Looks

America's Murder Problem Is Smaller Than It Looks Authored by John R. Lott Jr. via RealClearPolitics, World Cup visitors discovered something many Americans already know: The United States does not feel like the dangerous place they've been led to expect.

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