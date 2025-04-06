Павел Дорофеев сравнялся с Никитой Кучеровым в гонке НХЛ-бомбардиров

Русский хоккеист Павел Дорофеев из "Вегас Голден Найтс" забил 33-ю шайбу сезона в матче против "Калгари Флэймз", догнав Никиту Кучерова из "Тампа-Бэй Лайтнинг" в борьбе за звание лучшего бомбардира среди русских игроков НХЛ.